В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

фото ГУ МЧС по Воронежской области

В четверг, 25 марта, в жилом доме на улице Свободы в поселке Троицкий возник пожар. О ЧП в службу спасения сообщили очевидцы. На ликвидацию пожарным потребовалось чуть больше 20 минут. За это время огонь успел повредить стену и пол на площади в два квадратных метра.

После ликвидации пожара в доме обнаружили тело 60-летнего мужчины. Скорее всего, он отравился продуктами горения. Точную причину смерти выяснят судебно-медицинские эксперты. Также предстоит установить, от чего возник пожар.