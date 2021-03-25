Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 марта 2021 16:18

В центре Воронежа «Нива» сбила столб

Последствия ДТП попали на видео
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Столб отогнулся в сторону от дороги.

Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили видео, на которое попал сильно накренившийся столб на Набережной Массалитинова. Рядом стояла «Нива» с выставленным аварийным знаком. На первый взгляд, автомобиль был поврежден не сильно.

Визуальные впечатления подтвердил комментарий городского отдела пропаганды ГИБДД:

- Авария случилась в 8.15 в четверг, 25 марта, недалеко от дома № 128 на улице Выборгской. Водитель «Нивы-Шевроле», по предварительным данным, серьезных травм не получил.

ДТП