В Воронеже девушка погибла после падения из окна многоэтажки

Трагедия произошла во дворе этого дома. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Поздним вечером 24 марта в Воронеже из окна многоэтажного дома № 81 по улице Владимира Невского выпала девушка. Трагедия произошла около 24 часов. После падения с высоты несчастная была жива, очевидцы вызвали скорую. Но спасти девушку врачи оказались не в силах.

Следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой установят точный возраст погибшей, обстоятельства и причину смерти. По итогам проверки в СУСКе примут решение о возбуждении уголовного дела.