В Воронеже преподавателю юрфака ВГУ заменили условный срок на реальные 2,5 года колонии

Владимира Артамонова взяли под стражу прямо в зале суда. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 25 марта, в Воронежском областном суде ужесточили наказание преподавателю юридического факультета ВГУ Владимиру Артамонову. Ранее мужчину признали виновным в получении взятки в 400 тысяч рублей. Артамонову изменили условный срок на реальный. Теперь он должен будет отсидеть в колонии общего режима 2,5 года. Преподавателя взяли под стражу в зале суда.

В то же время областной суд немного снизил сумму штрафа – вместо полагавшихся ранее 80 тысяч рублей Артамонов должен будет заплатить только 60 тысяч. Что на фоне первой части судебного решения ученого мужа вряд ли обрадовало.

Напомним, Владимира Артамонова задержали в апреле 2018 года сотрудники регионального УФСБ. По версии следствия, преподаватель юрфака за 400 тысяч рублей обещал устроить молодого человека на бюджетное отделение медицинского университета по целевому назначению регионального УФСИН. При получении первой части взятки его и поймали с поличным. И возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере».

Два месяца Артамонов провел в СИЗО. Потом его отпустили под домашний арест.

Дело первоначально собирались рассматривать в Центральном районном суде. Но там был возможен конфликт интересов. Этот суд 14 лет возглавлял отец проштрафившегося преподавателя Виктор Артамонов. В итоге дело направили для рассмотрения коллегам из Железнодорожного района.