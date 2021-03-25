Начальник воронежской водоподъемной станции собрал коллекцию камней, добытых из скважин

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

В воронежском водоканале работает ценитель природной красоты – начальник водоподъемной станции Геннадий Дробченко. Его вдохновляют камни, извлеченные из-под земли в процессе бурения скважин.

- Камушки добыты желонкой, - рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж». - Это инструмент такой, трубка, на конце которой клапан. Когда идёт бурение, желонка захватывает камушки, и потом они поднимаются наверх.

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

Геннадий Дробченко отбирает из добытых таким способом камней самые красивые и необычные. Они попадают в его небольшую коллекцию. Названия этих пород не известны, но их хранитель воспринимает камушки как своеобразное «богатство».