Сбер занял первое место в рейтинге надежных российских банков

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes. При составлении топ-листа учитывались оценки международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. Эксперты отметили, что у Сбера высший среди участников рейтинг по международной шкале.

Степень надежности, которую оценивали в рейтинге, во многом отражает то, какую работу Сбер провел по обеспечению защиты клиентов от всякого рода мошенничеств. Специалисты банка непрерывно совершенствуют систему противодействия нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности.

Ключевыми элементами системы кибербезопасности Сбера можно назвать систему фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных.

Кроме этого, в Сбере разработаны и успешно работают сервисы кибербезопасности: например, форма обратной связи, с помощью которой клиенты могут сообщить о мошеннических действиях. CyberSecurity HUB Сбера -передовое решение в финансовой отрасли и включает в себя сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, настройки безопасности продуктов и приложения, постоянную работу по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.