Крупный райцентр Воронежской области оккупировали незаконные свалки

Острогожским чиновникам придется отвечать за незаконные свалки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры потребовали навести порядок в уборке мусора в Острогожске. Дело в том, что в этом райцентре наблюдается настоящее коммунальное бедствие – незаконные свалки уже захватили площадь около 700 квадратных метров. Их никто не убирает.

Прокуратура внесла представление мэру Острогожска о необходимости в кратчайшие сроки ликвидировать эти свалки и привлечь виновников их возникновения к ответственности.