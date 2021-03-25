Под Воронежем людей поили небезопасной водой

Воду в Новоусманском районе давали, нарушая закон. А значит, гарантии ее безопасности не было. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района провели работу МУП «Воленское ЖКХ», МКП ОСП «Отрадное», МКП БСП «Бабяково», ООО УК «Легос» и ООО «ЭкоТехЛайн». И обнаружили нарушения законов, регулирующих водоснабжение населения.

Среди них пользование недрами без лицензии, либо без технического проекта разработки месторождения подземных вод, не проводились оценки их запасов. Были также нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в ходе эксплуатации водяных источников.

Прокуратура района возбудила 17 административных дел. В суд направили шесть исков о возложении обязанности на муниципальные предприятия и управляющие организации устранить допущенные нарушения.