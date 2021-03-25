Воронежские предприниматели обязаны предоставить в налоговую бухгалтерскую отчетность в электронном виде

С 1 января 2020 года любой экономический субъект, в том числе представитель малого предпринимательства, обязан предоставлять экземпляр годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган по месту своего нахождения исключительно в электронном виде.

В ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа отмечают, что от предоставления обязательного экземпляра отчетности освобождены:

- организации бюджетной сферы;

- Центральный банк Российской Федерации;

- религиозные организации;

- организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетности в Центральный банк Российской Федерации;

- организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организации в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 35.