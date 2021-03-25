Росприроднадзор нашел нарушения при расчистке русла реки Икорец в Воронежской области

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора получило информацию о нарушении закона при расчистке русла реки Икорец. Выехав на место проведения работ, специалисты надзорного ведомства нашли подтверждение жалобе.

- У села Верхний Икорец извлеченные при расчистке реки донные отложения были складированы на берегу реки в пределах ее прибрежно-защитной полосы, засыпаны отвалами песка и спланированы на площади около 1 900 квадратных метров, - рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Заказчиком работ по экологической реабилитации реки Икорец является департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Управление Росприроднадзора направило в департамент материалы проверки для устранения нарушений.