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Общество25 марта 2021 13:40

Росприроднадзор нашел нарушения при расчистке русла реки Икорец в Воронежской области

Подрядчик складировал размывные грунты по берегу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора получило информацию о нарушении закона при расчистке русла реки Икорец. Выехав на место проведения работ, специалисты надзорного ведомства нашли подтверждение жалобе.

- У села Верхний Икорец извлеченные при расчистке реки донные отложения были складированы на берегу реки в пределах ее прибрежно-защитной полосы, засыпаны отвалами песка и спланированы на площади около 1 900 квадратных метров, - рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Заказчиком работ по экологической реабилитации реки Икорец является департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Управление Росприроднадзора направило в департамент материалы проверки для устранения нарушений.