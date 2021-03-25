С 2021 года воронежские организации не обязаны представлять декларации по транспортному и земельному налогам

С 2021 года организации не обязаны представлять декларации по транспортному и земельному налогам. Документы не направляются за 2020 год и следующие налоговые периоды.

В ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа напоминают, что для применения льгот по указанным налогам за 2020 год юридическое лицо вправе подать соответствующее заявление, а также подтверждающие документы.

Главы 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» НК РФ не устанавливают предельный срок для представления указанного заявления, а также не связывают применение налоговых льгот с обязательным его представлением в течение какого-либо периода. Однако с 2021 года для обеспечения полноты уплаты налогов ФНС России направляет организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога. Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год организации целесообразно представить в течение I квартала 2021 года.

Ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по транспортному и земельному налогам размещены на сайте ФНС России. Узнать о праве на налоговую льготу за 2020 год можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Либо можно позвонить по телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22.