В Воронеже игра 6-летнего мальчика со спичками привела к пожару, в котором пострадали двое взрослых и пятеро детей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 24 марта в Центральном районе Воронежа тушили пожар. Сообщение о возгорании на улице Ломоносова, 116/9 поступило на пульт дежурного МЧС в 17.34. Через 20 минут после вызова пожар в двухкомнатной квартире многоквартирного дома ликвидировали. На месте работали пять пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 10 человек.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир, где находился мужчина с двумя несовершеннолетними детьми. Причиной пожара послужило неосторожное обращение 6-летнего мальчика с огнем, который оставался один в комнате без присмотра.

От продуктов горения в общей сложности пострадали двое взрослых и пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет из двух разных семей, поскольку продукты горения стали поступать в квартиру этажом выше, где в этот момент находилась женщина с тремя детьми. Всех пострадавших с отравлением продуктами горения госпитализировали.

- Прокуратура района проводит проверку надлежащего исполнения родительских обязанностей в семье, где произошло возгорание квартиры, а также работы органов системы профилактики, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.