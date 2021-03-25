Воронежцам покажут военную технику и угостят полевой кашей

27 марта в Центральном парке Воронежа пройдет культурно-спортивный фестиваль «Открытая Росгвардия». Праздник приурочен к пятилетнему юбилею со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В программе фестиваля выставка вооружения и военной техники, спортивные соревнования и праздничный концерт военного оркестра. Самыми зрелищными станут показательные выступления подразделений специального назначения и кинологов.

Воронежцев также угостят кашей из полевой кухни.

Начало в 11.00, вход свободный.