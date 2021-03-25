«Киселевские чтения» пройдут в Воронеже онлайн

25 марта в Воронежет пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Киселевские чтения». Она проводится уже в 18-й раз, правда, но из-за ситуации с коронавирусом в этом году состоится дистанционно.

Напомним, конференция носит имя нашего прославленного земляка, автора учебников математики, на которых выросло не одно поколение. Жизнь и деятельность Андрея Киселева тесно связаны с нашем городом: он работал педагогом математики, механики и черчения в Воронежском реальном училище, преподавал в Воронежском Михайловском кадетском корпусе. На конференцию, фестиваль и конкурс проектов подано более 400 заявок, около 150 работ прислали на творческий конкурс. Основные доклады посвящены точным и естественным наукам.

В программе «Киселевских чтений-2021»: научно-практическая конференция «Киселевские чтения XVIII» для учеников 5-11 классов по направлениям: «Прикладная математика», «Физическая лаборатория», «Инженерное конструирование» (в том числе на иностранных языках), фестиваль исследовательских проектов учащихся 5-11 классов в номинациях: «Экспериментальная химия», «Экология и здоровьесбережение», «Программный/мультимедийный продукт», конкурс проектов и исследований учеников начальной школы, конкурс изобразительного искусства, посвященный дочери математика, известной воронежской художнице Елене Киселевой.

Также в лицее имени Киселева планируется дискуссия «Проблемы и перспективы организации исследовательской деятельности школьников» для учителей региона.