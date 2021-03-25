Воронежские единороссы обсудили совершенствование государственной политики в области занятости населения

Фото пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Модератором дискуссии выступила председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Людмила Ипполитова. В обсуждении вопросов приняли участие депутаты от «Единой России» Андрей Климентов, Роман Литвинов, Андрей Прытыкин, Артём Зубков, Кристина Кулешова и представители департамента труда и занятости населения Воронежской области. В работе круглого стола в онлайн-формате приняла участие депутат Государственной Думы от Воронежской области Татьяна Сапрыкина.

Людмила Ипполитова рассказала, что целью проекта федерального закона является совершенствование государственной политики в области занятости населения, для чего предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг.

«В связи с созданием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» устанавливаются особенности взаимодействия работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме. Это особенно важно в условиях, когда введены ограничительные меры, закрыты или переведены на удаленную работу органы государственной и муниципальной власти, иные организации», — отметила Людмила Ипполитова.

Заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области Олеся Коровина представила участникам круглого стола доклад об изменениях, необходимых для развития механизма оказания государственных услуг в области содействия занятости в электронной форме на основе единой цифровой платформы. Так, проектом федерального закона предусматривается использование наравне с очным приемом дистанционной формы оказания государственных услуг с применением информационных систем.

В целях расширения банка общедоступных вакансий устанавливаются требования к размещению на цифровой платформе информации о вакансиях для ряда категорий работодателей (органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправления, работодатели с численностью работников свыше 25 человек).

Также проектом федерального закона предусматривается разделение потоков граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству. Данное нововведение позволит перейти от формального предоставления услуг к адресному подходу, который заключается в формировании индивидуального плана мероприятий для соискателя, с учетом его реальных потребностей и мотивации.

Затем директор Центра занятости населения «Молодежный» Анна Звездинская рассказала об изменениях федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», в рамках которых предусматривается содействие предпринимательской инициативе безработных граждан, которое может включать в себя, в том числе, оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.