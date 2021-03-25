В Воронеже апрель будет аномально теплым

Снегу осталось лежать последние дни. Скоро наступит время цветов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Синоптики дали предварительный прогноз на погоду в Воронеже в апреле. В отличие от марта, оказавшегося весьма холодным, особенно на контрасте с первым месяцем весны 2020 года, он обещает быть, наоборот, теплее обычного.

- По предварительным данным, в целом апрель будет аномально теплым, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – При этом не исключено кратковременное возвращение морозов. Естественно, их ожидаем в темное время суток. Более точный прогноз можем дать только в конце марта.

Напомним, что настоящего весеннего тепла осталось ждать совсем недолго. Уже 1 и 2 апреля дневная температура достигнет +12 градусов.