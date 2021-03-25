Жительница Воронежа заплатила 88 тыс мошеннице за остекление балкона

37-летняя жительница Советского района хотела остеклить балкон, а стала жертвой мошенничества.Женщина нашла через знакомых исполнителя, точнее исполнительницу, составила договор на оказание услуг, передала 88 500 рублей. И пять месяцев ждала - с мая 2020 года. Но так и не дождалась, под разными предлогами остекление откладывалось, пока исполнительница и вовсе перестала выходить на связь.

Подозреваемую задержали в съемной квартире на улице Кривошеина. 53-летняя женщина уже была неоднократно судима. Теперь ее привлекут за мошенничество.