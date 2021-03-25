В Сети появилось видео чудо-гола воронежского «Факела» омскому «Иртышу»

Андрей Разборов изрядно огорчил свою бывшую команду. Фото: с сайта ФК "Факел"

На youtube выложили нарезку самых острых моментов и голов матча «Факела» с омским «Иртышом». Болельщикам она должна быть особенно интересна, так как большинство из-за раннего начала игры и неожиданного отсутствия видеотрансляции не смогли увидеть ничего в прямом эфире. На стадион смогли прийти только 2573 зрителя (для сравнения на матче с «Чертаново» их было более 4 тысяч).

У «Факела» нельзя не отметить очередной издевательский «парашютик», становящийся «фишкой» нашего форварда Андрея Разборова, изрядно «наказавшего» свою бывшую команду. Уже 11-й гол в сезоне он исполнил классно. Вратарь, опрометчиво вышедший вперед, отчаянно пытался исправить свою оплошность, но выгреб мяч уже из сетки. Весьма неплохи были и первый гол Разборова, и точный удар защитника Сергея Брызгалова, уже второй матч записавшегося в штатные бомбардиры. Да и мяч, забитый гостями, а точнее, Илье Визновичем, по точности удара явно заслуживает внимания.

К сожалению, победа «Факела» над «Иртышом» - 3:1 не позволила ему подняться в таблице. Пока наша команда по-прежнему 12-я. С другой стороны, до девятого места, которое занимает «СКА-Хабаровск», всего одно очко. А если «Факел» выиграет и следующий матч в Брянске (он пройдет 28 марта), то может преодолеть психологический барьер. При удачном исходе других игр тура воронежской команде тогда уже станет ближе по очкам до четвертого места, дающего право на стыковые встречи с командой Премьер-лиги, чем до зоны вылета.