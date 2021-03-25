Под Воронежем водитель "девятки" сбил женщину и сбежал

Днем 24 марта полицейские нашли водителя, который накануне сбил пешехода в Россошанском районе. Около 19.00 на хуторе Копани пострадала 46-летняя женщина, сбивший ее водитель скрылся, прохожие помогли доставить пострадавшую в больницу.

Но виновника ДТП нашли на следующий день в 13.00 на хуторе Новоселовка. Обнаружили автомобиль ВАЗ-21093, участвовавший в этой аварии, 45-летнего водителя, жителя Россоши задержали.

За 24 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 135 ДТП, три человека пострадали.