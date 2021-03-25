Камерный устроит воронежцам "танцевальную ночь"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта воронежцев ждет "Ночь в театре", посвященная Международному дню театра.

В Камерном театре в 21.30 начнется «танцевальная ночь». Проект подарит зрителям возможность погрузиться в мир contemporary и раскроет перед их глазами закулисное пространство театра. В нескольких локациях танцовщики труппы современного танца проведут мастер-классы для зрителей. Наберут 3-5 групп.

Итогом этой вечерней лаборатории станет показ эскизов, созданных в ходе мастер-классов.

Что еще ждет воронежцев "Ночью в театре"