В Воронеже объявили лауреатов театральной премии "Браво"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 марта в Доме актера пройдет церемония награждения победителей областного театрального конкурса «Браво-2020», который традиционно проводят в честь Международного Дня театра.

В этом году лауреатами признали:

- Наталью Шевченко за роль Хелены Альвинг в спектакле «Привидения» Ибсена (Камерный театр),

- Юрия Овчинников за роль Пастора Мандерса в спектакле «Привидения» Ибсена (Камерный театр),

- Егора Козаченко за роль Жени Колышкина в спектакле «Бумажный солдатик» по мотивам повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!» (театр драмы имени Кольцова),

- Дамира Миркамилова за роль Алексея Зырянова в спектакле «Бумажный солдатик» по мотивам повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!» (театр драмы),

- Владислава Ефанова за роль Берендея в спектакле «Любить и таять» по пьесе Островского «Снегурочка» (театр кукол «Шут» имени Вольховского),

- спектакль «Исчезнувшие» по рассказу Васильева «Пятница» (режиссер Евгений Хунгуреев, Россошанский драматический театр Рамс),

- Евгения Ермакова (дебют) за роль Майора Березова в спектакле «Продавец игрушек» Шелыгина (театр оперы и балета),

- Луиз Фернандо да Силва Шавьер за роль Николя Берски в спектакле «Продавец игрушек» Шелыгина (театр оперы и балета),

- спектакль «Чернобыльская молитва» Алексиевич за актерский ансамбль (Никинский театр),

- заслуженный деятель искусств РФ Александр Зыков - «За честь и достоинство».