Под Воронежем на новом заводе сельхозоборудования появится 150 новых рабочих мест

На совещании одобрили проект. Для его старта нужно еще оформить необходимые документы. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 24 марта, и.о. губернатора Виталий Шабалатов провел совещание, где обсуждали реализацию на территории особой экономической зоны «Центр» в Новоусманском районе инвестиционного проекта ООО «Завод АгроТехМаш». В рамках него появится производственно-испытательный комплекс сушильного и зернообрабатывающего оборудования.

Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, на новом производстве планируют создать 150 новых рабочих мест. На заводе будут расположены зоны металлообработки, покраски, окончательной сборки, административно-бытовой комплекс и склад материалов.

На открытой площадке сделают зоны испытательного комплекса, хранения готовой продукции, козлового крана, а также склад покупных комплектующих и стоянку.

Виталий Шабалатов поручил подготовить пакет документов для начала реализации проекта. Строительство предприятия планируют завершить в 2023 году.