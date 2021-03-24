В Воронеже открытие парка «Орленок» передвинули на начало лета

Реконструкцию "Орленка" в очередной раз продлили. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В городской администрации сообщили о том, что в очередной раз откладывается открытие парка «Орленок», расположенного в самом центре города.

- К началу лета планируем завершение работ в Орленке. При этом мне совершенно не хотелось бы, чтобы через два-три месяца мы туда снова зашли со строительными работами, - сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, ранее, еще до пандемии, парк планировали открыть 30 ноября. Потом дату начало свободного доступа горожан в «Орленок» передвинули на весну 2021 года.

В мэрии также определили место, где будет в обновленном «Орленке» стоять памятник автору легендарной книги «Белый Бим Черное Ухо» Гавриилу Троепольскому. Заместитель главы Воронежа Надежда Савицкая сообщила, что уже стартовал конкурс на лучшее художественное решение этого монумента. Памятник будет расположен со стороны входа с улицы Феоктистова. Мэру доложили, что участок будет заранее подготовлен под монумент. Его собираются установить в сентябре 2021 года.

- Сейчас необходимо запланировать подсветку памятника и все необходимое, - дал указание Вадим Кстенин.

Напомним, в обновленном «Орленке» полностью восстановят входную группу и вернут колоннам изначальную светло-зеленый цвет, фонтан будет с подсветкой и звуком, откроется площадка для выгула и дрессировки собак. Для любителей спорта появятся две зоны. На одной установят уличные тренажеры, на другой оборудуют места для занятий стрит-болом и воркаутом. Сделают и новую детскую площадку, а также обновят ограждение парка.