В Воронеже в апреле снесут три киоска быстрого питания

Один из киосков, приговоренных к сносу. Расположен он по адресу: улица Остужева, 3. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа сообщили о планах на апрель по сносу незаконных киосков. С времен бурной деятельности бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова, сейчас сидящего под домашним арестом под подозрению в крупной взятке, их, видимо, осталось совсем немного. Во второй месяц весны к сносу приговорены всего пять.

Почему-то на этот раз городские власти ополчились на сеть быстрого питания «Робин Сдобин». Исчезнут с лица земли его киоски по адресам: Остужева, 3 (Железнодорожный район), а также ул. Чапаева, 132 и ул. Кольцовская, 41 (Ленинский). Не пощадят при этом и шесть холодильников.

В Коминтерновском районе планируют снести два киоска неизвестных владельцев. Расположены они по адресам: Московский проспект, №№ 116а и 175. Также уберут и по одному холодильнику, прилегающему к каждому из этих сооружений.