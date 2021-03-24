Под Воронежем мужчина пошел с друзьями в баню и утонул в реке

Мужчина нырнул в промоину в реке Воронеж и утонул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедией закончился поход в баню для 26-летнего жителя села Ямное. 18 марта он пошел с друзьями попариться ночью. Около 2.00 разомлевший мужчина решил резко освежиться и нырнул в промоину в располагавшейся неподалеку от бани реке Воронеж. Больше друзья его уже не увидели. Они вызвали спасателей.

Мужчину искали двое суток. 20 марта его тело нашли недалеко от места, где он нырнул, - около пляжа «Лимпопо» Рамонского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предположительно, молодой человек был пьян. Что, учитывая традиция русских банных посиделок с друзьями, совсем неудивительно.