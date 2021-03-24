Мэр Вадим Кстенин и участница боев за Воронеж Мария Колтакова возложили цветы к памятнику Черняховского

Фото – мэрия Воронежа

Участница боев за Воронеж, 99-летняя Мария Колтакова из Белгорода, посетила сегодня Воронеж. Она и глава города Вадим Кстенин возложили цветы к памятнику И. Д. Черняховскому, сообщили в горадминистрации 24 марта.

Мария Денисовна в нелегкие годы Великой Отечественной войны прошагала с санитарным батальоном от Липецка до самой Праги. На ее счету – более 300 раненых, которых она вынесла с поля боя. Первую свою награду – медаль «За отвагу» – санинструктор Колтакова получила в Воронеже. Вручал ее командующий Иван Черняховский за то, что вытащила из-под огня 27 раненых бойцов. Мария Денисовна специально приехала из Белгорода, чтобы почтить память полководца.

Во время церемонии возложения цветов она вспомнила, как это было:

– Награду мне вручил Иван Данилович Черняховский за 27 раненых бойцов, вынесенных с поля боя вместе с их оружием. Хорошо помню: на наблюдательный пункт меня привел солдат, и Черняховский сам прикрепил мне медаль. А на Родину послали благодарственное письмо. Для меня это была огромная радость. Позже были и другие награды: Орден Славы, Отечественной войны I степени, – рассказала Мария Колтакова.

Она призналась, что считает Воронеж родным городом. Помнит, как участвовала в освобождении значимых учреждений и населенных пунктов: областная больница, сельскохозяйственный институт, Динамо, дальше сражались за Семилуки… Одна боль: здесь погибли ее земляки.

Мария Колтакова пожелала воронежцам мирного неба, спокойных ночей, ясного рассвета и солнечного трудового дня. Вадим Кстенин и Мария Денисовна обменялись подарками. Она подарила мэру свою автобиографическую книгу с автографом, а взамен получила сувениры с символикой Воронежа. Мэр поблагодарил «железную бабушку» за приезд и пригласил ее посетить столицу Черноземья 9 мая, в День Победы.

– Спасибо, что нашли время приехать. Дай бог Вам крепкого здоровья, новых достижений и низкий поклон за Ваш подвиг, – пожелал Вадим Кстенин защитнице города.

Мария Денисовна заверила, что бодра не только духом:

– Впереди у меня новые рекорды, пока не скажу какие!

После этого Мария Колтакова направилась на аэродром «Балтимор», где состоялись встреча с командованием 105-ой дивизии и «полет» на авиасимуляторе СУ-34.

Напомним, знаменитая Мария Колтакова отпраздновала свой 99-й день рождения в январе. И она говорила, что не собирается «доживать». Она летает на безмоторном самолете, прыгает с парашютом и катается на байке.