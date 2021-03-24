В Воронеже готовят проект реставрации дома директора Императорского музыкального общества

Проект по реставрации «Дома Сомова» в Воронеже будет готов к августу 2021 года. О том, что разрешение на разработку документации по сохранению объекта культурного наследия выдано, 24 марта сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Речь идет о доме №21 по улице Фридриха Энгельса. Сейчас это многоквартирный жилой дом, первые этажи которого используются под магазины.

Здание было построено еще в 1913–1914 годах по проекту городского архитектора Замятнина для камергера Сомова. Дворянин Митрофан Сомов был директором Воронежского отделения Императорского Русского музыкального общества, активным общественным деятелем, жертвовавшим крупные суммы на содержание музыкальных классов. В январе 1917 года Сомов продал дом. В 1920-х годах здание находилось в ведении губернского отдела здравоохранения. В 1983 году здание приняли на государственную охрану.

Заказчик разработки нового проекта выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Воронежской области. Подрядчик – ООО «фирма «ВиС» из Воронежа.