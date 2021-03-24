С начала года на дорогах Воронежской области погибли 12 пешеходов

Пешеходам, чтобы не стать жертвами ДТП, нужно самим не нарушать правила. 26 человек, забывших об этом, автоинспекторы оштрафовали. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Грустную статистику обнародовали в региональной ГИБДД. С начала 2021 года на дорогах Воронежской области случилось 122 ДТП с пешеходами. В них погибли 12 человек, еще 114 ранены (среди них 13 детей).

В ГИБДД отмечают, что часто виновниками ДТП, особенно на перекрестках, становятся сами пешеходы. Люди, торопясь на работу или по делам, порой не обращают внимание на то, что нарушают правила дорожного движения. Иной раз их не смущает даже то, что недалеко от них стоит автоинспектор.

Так, на днях полицейские проводили рейд и оштрафовали 26 пешеходов. Все они переходили дорогу либо в неположенном месте, либо на красный свет. В то же время задержали и 28 водителей, не пропускавших переходящих дорогу людей.

Автоинспекторы напоминают простые правила: в опасных местах дорог пешеходам вечером лучше надевать одежду со светоотражающими элементами. И, конечно, смотреть по сторонам, чтобы не попасть под машину.