В Воронеже отреставрируют «дом рабочих завода» XIX века

К августу 2021 года должна быть разработана научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигеля Михайлова / жилого дома рабочих завода». Речь идет о кирпичном доме №33/1 по улице Революции 1905 года.

Заказчиком выступил Фонд капремонта Воронежской области. Подрядчик – местная «фирма «ВиС».

Дом построен в 1873 году купцом Михайловым - ему принадлежала городская усадьба до устройства здесь маслобойного завода. Впоследствии в здании поселили рабочих двух последовательно существовавших в этом районе предприятий – маслобойного и трубочного заводов. Сейчас это многоквартирный жилой дом.

Объект культурного наследия принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области 18 апреля 1994 года.