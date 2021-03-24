В центре Воронежа отравилась таблетками трехлетняя девочка

Родителям надо помнить: лекарства на виду у маленьких детей оставлять нельзя. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Жуткое ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на улице Никитинской в Ленинском районе в субботу, 20 марта.

По предварительным данным, трехлетняя девочка случайно выпила несколько таблеток успокоительного лекарства и отравилась. Родители вызвали скорую, ребенка забрали в больницу.

- Девочку госпитализировали, оказали необходимую помощь и выписали. Информацию о ЧП направили в органы внутренних дел, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В полиции сообщили, что по этому случаю проводят проверку. В ходе нее выяснят, почему родители оставили дочку без присмотра.