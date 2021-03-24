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Спорт24 марта 2021 17:23

Шестую победу подряд воронежского «Факела» большинство болельщиков не увидели

Видеотрансляция на Яндекс. Эфире весь матч была недоступна
Юрий КОЗЛОВ
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Разгоревшийся "Факел" "сжег" надежды "Иртыша" хотя бы на одно очко уже в первом тайме.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч «Факела» с омским «Иртышом» большинство болельщиков надеялись посмотреть в видеотрансляции. Игра началась в 15.00 в рабочий день, а на регулярные просьбы руководства воронежской футбольной команды пораньше отпускать своих подчиненных начальники могут ответить разве что раскатистым хохотом.

Так вот, эта видеотрансляция была недоступна с начала матча и на всем его протяжении. Некоторые умельцы по каким-то дальним ресурсам все же ее находили. Но большинство довольствовались «тормозящим» текстовым онлайном.

Футболисты «Факела» в отличие от организаторов видеотрансляции не подвели. Уже на седьмой минуте Андрей Разборов удачно поборолся в чужой штрафной и отправил мяч в сетку. На 35-й он же элегантно перекинул вратаря – 2:0. А уже на исходе тайма гол во втором матче подряд забил защитник Сергей Брызгалов – 3:0.

Во втором тайме игроки «Факела» сначала создали пару опасных моментов у ворот омичей, но потом успокоились. И были наказаны. На 76 минуте счет «размочил» Илья Визнович. А потом Александр Саутин спас от опасного дальнего удара. Тем не менее – 3:1. Это уже шестая победа подряд «Факела». С момента рестарта сезона после зимнего перерыва наша команда не потеряла ни одного очка!

К сожалению, эта победа не принесла существенного продвижения вверх в турнирной таблице. Пока «Факел» поднялся только с 12 на 11 место. Но сомнительно, чтобы и там удержался. Впереди матч астраханского «Волгаря» с «Динамо-Брянск». Южане наверняка выиграют и подвинут «Факел». Надеемся на «партизанскую» стойкость брянцев.

Кстати, именно с «Динамо-Брянск», пока занимающим 20 строчку в таблице, «Факелу» предстоит встретиться в следующем туре. Играть 28 марта придется на «танкодроме», по сравнению с которым поле Центрального стадиона профсоюзов может показаться газоном английской Премьер-лиги. Время начала матча пока не определили.