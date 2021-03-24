Стас Садальский в Воронеже встретился со своей пионервожатой

Стас Садальский с Валентиной Титаревой, его бывшей пионервожатой в интернате Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 марта в родном Воронеже побывал с гастролями Станислав Садальский. Перед спектаклем «Шашни» артист пообщался с «Комсомолкой».

Напомним, Садальский жил в нашем городе в детстве, после смерти матери воспитывался в интернате №2. И до сих пор вспоминает Воронеж с теплотой.

- В Воронеж люблю приезжать, это город моей юности. Хоть мы вшестером и жили в маленькой комнатке на 10 метров... Очень я любил кинотеатр «Луч» на 9 января, Брод (так называли проспект Революции, - ред.)... Я уехал из Воронежа, после того, как отец хотел определить меня в военные. Он говорил: «Сунешь палец в форточку и будешь мерить температуру!». Я тогда сбежал скитаться, не поступил в Москву, - вспомнил артист. – Сейчас у меня в Воронеже осталась родная тетя с семьей. Сегодня был на хлебозаводе у двоюродного брата Жени, встретил свою старшую пионервожатую из интерната №2 Валентину Ююкину, теперь Титареву. Она работала в ОВИРе, сейчас майор полиции... Прошел по "Броду". Помню, мы ночью после окончания восьмого класса по нему гуляли, я тогда впервые попробовал «Солнцедар», вино с ниточкой. Мне было 15…

О том, кого надо было посылать на «Евровидение», по мнению Садальского, читайте в ближайшее время на нашем сайте.