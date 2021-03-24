Под Воронежем прокуратура заставила дорожную организацию выплатить 900 тысяч долгов по зарплате

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Вмешательство прокуратуры Аннинского района помогло десятерым работникам местного ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» получить заработную плату. Предприятие за 2020 год задолжало им почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 марта.

В прокуратуру обратились работники коллективно. В связи с этим был принят комплекс мер реагирования. Директор ООО «ДСПМК» попал под административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Руководитель организации был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура района внесла представление директору предприятия об устранении нарушений трудовых прав граждан. Заработная плата тут же была выплачена в полном объеме.