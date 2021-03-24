Воронежский бизнесмен Антон Евсеев купил часть рынка «Южный» за 35,9 миллионов рублей

Антон Евсеев. Фото: с сайта agroteh-garant.ru

Часть рынка «Южный» в Левобережном районе выкупил известный воронежский бизнесмен Антон Евсеев. Конкурентов на аукционе у него не было. Других желающих по каким-то причинам не нашлось. Соответственно предложение цены в 35,9 миллионов рублей было принято.

За такую кругленькую сумму Антон Евсеев получил расположенные по адресу: ул. Ростовская, 18А два земельных участка площадью 8,4 тысяч квадратных метров, три нежилых здания, еще несколько помещений, зимний павильон, пивной киоск, туалет и гараж, а также асфальтированную площадку в 4,7 тыс. кв. м. Скорее всего, там появятся новые торговые точки и парковка.

Антон Евсеев – сын депутата областной Думы, председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева. Бизнесмен вкладывается в проекты строительства крупных жилищных комплексов, в частности, ЖК «Шуберский» и коттеджный поселок «Алексеевский». И даже не боится судиться с министерством обороны России по поводу спорного земельного участка.

Напомним, с 7 февраля 2019 года рынок «Южный» официально не работает. Его руководители потребовали от предпринимателей освободить торговые точки. После этого на рынке отключили электричество.