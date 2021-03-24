Воронежские медики решили не платить 2,75 миллиона рублей родственникам умершего от коронавируса врача

Об окончании эпидемиологического расследования обстоятельств смерти лискинского терапевта Олега Ездакова от коронавируса сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Оказалось, что его родственникам – жене и двум маленьким сыновьям - не полагается компенсация в 2,75 миллиона рублей. Эту единовременную выплату выдают, если есть официальное подтверждение того, что врач заразился «ковидом» на работе.

По мнению членов комиссии, в которой состоят представители Роспотребнадзора, Фонда соцстраха и медицинские работники, Олег Ездаков заболел COVID-19 в то время, когда не принимал «ковидных» пациентов уже две недели. Кроме того, он вроде бы находился дома, так как у него заразился коронавирусом один из близких родственников.

У жены Ездакова прямо противоположное мнение. Супруге врач не раз говорил, что он ставил диагнозы больным коронавирусом. Женщина уверена, что муж заразился именно на работе.

Напомним, что на днях решили не выплачивать «посмертные» 2,75 миллионов и родственникам умершей от коронавируса 64-летнего терапевта Надежды Черных. Женщина работала в призывной комиссии.