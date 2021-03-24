Реставрация первого этажа дворца Ольденбургских завершится в 2022 году

В 2021 году во дворце Ольденбургских завершат отделочные работы на втором и третьем этажах. Они откроются для посещения туристов уже летом. Реставрацию первого этажа памятника культуры, а также парадной лестницы и центральной группы планируют закончить в следующем, 2022 году. Об этом стало известно по итогам выездного совещания чиновников облправительства.

На этом реставрационные работы на объекте не закончатся. В планах – реконструкция фасада дворца и завершение работ в Нижнем парке. Они намечены после 2022 года.

Также в стадии разработки находится проект реконструкции «Дома Тулиновых», который входит в состав комплекса.

Ранее стало известно, что во дворце открыли еще пять залов.

Восстановительные работы в дворцовом комплексе начались еще в 2010 года. Спустя десятилетие, в 2020 году, в рамках областной адресной инвестиционной программы на проект направили 99 млн рублей. В этом году сумму увеличили до 176 млн рублей.