В Воронежской области женщина заплатила за решение впустить в дом пьяного сожителя ножевыми ранениями

Женщине чудом удалось избежать смерти от ножа пьяного сожителя. Фото: из архива «КП»

В январе 2021 года дикий случай произошел в Острогожске. 33-летняя женщина долго не пускала домой 34-летнегосожителя, зная, что он буйный, когда выпьет. А был как раз такой случай. Но потом все же открыла дверь. И горько об этом пожалела.

Сожитель выволок женщину на улице и стал резать ее ножом – удары сыпались по голове и по груди. Чудом его жертва вырвалась и забежала в дом. Разъяренный пьяница стал бить стекла. Его сожительница вызвала полицию. Только приехавшим стражам порядка удалось утихомирить мужчину.

- В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Расследование завершили. Дело передали в суд, - рассказали в прокуратуре Острогожского района.