В Воронеже мамаша отдала сына в дом ребенка, а полагающиеся на него 40 тысяч прикарманила

Горе-мамаша несколько месяцев получала деньги на содержание ребенка, от которого отказалась. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что с июля по ноябрь 2020 года 39-летняя женщина незаконно получала ежемесячную выплату, полагающуюся после рождения первого ребенка. Дело в том, что она отказалась от него. С июля 2020 года малыш находился в Воронежском областном доме ребенка. А мамаша «забыла» сообщить о том, что бросила дитя, в управление социальной защиты. В результате она незаконно получила более 40 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошеннические действия при получении субсидии путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат». Самое суровое наказание, грозящее женщине, - штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на четыре месяца.