Воронежец до смерти забил сестру ножкой журнального столика

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Тело жестоко забитой до смерти 66-летней женщины обнаружили правоохранители в одной из квартир по улице Херсонская в Воронеже 23 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 24 марта.

По подозрению в преступлении был задержан 58-летний двоюродный брат жертвы. По предварительным данным, в ночь с 22 на 23 марта он гостил у сестры, и они вместе распивали спиртное. Поссорившись, мужчина схватил ножку от журнального стола и зверски избил ею женщину по голове. Затем он скрылся с места преступления, но полицейским его удалось задержать в тот же день. Ему грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели. В ближайшее время решится вопрос об избрании злодею меры пресечения.

Кстати, в поселке Панино седователи направили в райсуд уголовное дело 29-летнего местного жителя, который забил до смерти своего приятеля стулом. Мужчина впоследствии умер от закрытой черепно-мозговой травмы.