Под Воронежем опрокинулась легковушка: трое ранены

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

ЧП произошло в Поворинском районе Воронежской области сегодня ночью, 24 марта, в 1:45. На 13 километре автодороги «Поворино-Пески-Байчурово» ВАЗ-2112 слетел с дороги и опрокинулся. Из груды металла, в которую превратилось авто, удалось достать водителя и двух пассажиров. Они госпитализированы с травмами.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские устанавливают причины аварии. По предварительным данным, за рулем находился 29-летний житель Поворино. Он допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП также пострадали его пассажиры – 29-летняя женщина и 28-летний мужчина, тоже местные жители.