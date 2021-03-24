В Воронеже упорный мошенник несколько часов убеждал пенсионера отдать ему 900 тысяч рублей

Обманутый 61-летний воронежец перевел на указанные мошенником реквизиты 900 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стандартная схема мошенничества сработала в процессе общения афериста с 61-летним воронежцем. Некий мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Сказал, что с расчетного счета пенсионера вот-вот могут снять деньги хакеры. И настоятельно советовал перевести сбережения на «безопасный резервный счет».

У пенсионера возникли смутные сомнения. Однако аферист не пожалел времени и за несколько часов все-таки «уболтал» мужчину. Тот сходил в отделения банков, закрыл все свои вклады и перевел деньги на указанные мошенником реквизиты. После чего усталый, но удовлетворенный аферист с облегчением перестал отвечать на звонки. Добычей преступника стали 900 тысяч рублей.

- Всего 23 марта в Воронежской области было 6 сообщений о мошенничествах и еще 14 - о хищениях денег с банковских карт. Ущерб от действий преступников составил более 2,5 миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям нашей области не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. В том числе и тем, кто представляется работниками финансовых организаций.