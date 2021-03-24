В Воронежской области зафиксировали уже шесть ландшафтных пожаров

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

С 4 марта в Воронежской области спасатели зафиксировали уже шесть ландшафтных пожаров. Каждый из них произошел на небольшой площади – около 0,015 гектаров в среднем. Горели трава и камыш. По счастливой случайности, огонь не угрожал ни жилым строениям, ни людям. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области 24 марта.

Первый был потушен в Железнодорожном районе Воронежа на улице Куйбышева.

– По сообщениям гидрометцентра метеорологическая весна уже наступила, значит, пожароопасный сезон уже на подходе. У жителей частных домов и дачников остается все меньше времени остается провести необходимую работу по обеспечению безопасности своего участка. Прямо сейчас, не откладывая, необходимо окосить от прошлогодней травы свои участки и дома. Если крайне необходимо – провести сжигание, соблюдая все необходимые меры безопасности, – пояснили в МЧС.

Ранее губернатор Александр Гусев анонсировал введение особого противопожарного режима в регионе с 15 апреля. Возможно, что специалисты МЧС, после анализа пожарной и метеообстановки, предложат ввести его раньше.