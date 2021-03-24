Мобильный оператор готов сотрудничать с владельцами недвижимости в Воронежской области

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Для увеличения покрытия сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет в Воронежской области, Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи (для базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров). В результате развития сети 4G абоненты получат качественные мобильные сервисы, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

Жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования: прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм.

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в отдел аренды по телефону + 79050533186 или в любое время отправить заявку на электронный адрес EEMinakov@vrn.beeline.ru

Ранее оператор сообщал о масштабной программе развития сети 4G в Воронежской области, реализованной в 2020 году. За год покрытие сети 4G увеличилось более чем в 1,5 раза, а скорость мобильного интернета выросла в 2-3 раза.