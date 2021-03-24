Воронежские волонтеры ищут Ивана Дюкова

Фото поискового отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Воронежской области помочь с поисками пропавшего без вести 38-летнего Ивана Дюкова. Мужчина родом из Поворино. Как оказалось, он поехал на заработки в Москву и связи с ним не было с 8 марта.

В качестве особых примет об Иване Дюкове известно: рост 175 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Всех, кто располагает информацией об Иване Дюкове, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52, а также в полицию 02 или в службу спасения 112.