В «РВК-Воронеж» объяснили, откуда в квитанциях появилась строка «пеня»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В мартовских квитанциях за водоснабжение у воронежцев появилась строка «пеня». Естественно, у горожан появились вопросы, откуда она взялась и за какие прегрешения она начислена. В «РВК-Воронеж» объяснили ее происхождение.

В этой графе обозначена сумма начисленного штрафа за неоплату прошлогодних долгов. В апреле прошлого года, в связи с пандемией коронавируса, был наложен мораторий на штрафы за «коммуналку». Сейчас право на отсрочку отменили, а долги никуда не делись.

– Если сравнить мартовскую квитанцию 2020 года, где в строке «пеня» была указана определенная сумма, и она не была погашена, то по сравнению с мартом 2021-го эта сумма не изменилась. Иными словами, в квитанцию вернулись прошлогодние пени, но если их и последующие начисления не оплачивать, то долг будет только расти, –рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

В ресурсоснабжающей организации также пояснили, что начисление пени за их услуги осуществляется исходя из суммы задолженности, которую абонент не оплатил в срок с 41 дня, если в течение этого времени на лицевой счет абонента не поступали или частично поступали денежные средства.

На конец февраля сумма просроченной задолженности воронежцев составляет порядка 600 млн рублей. А сумма начисленных пеней с марта 2020-го – 15 млн рублей.