В Воронеже погиб влетевший в дерево водитель «десятки»

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

ЧП произошло в Воронеже 23 марта, примерно в 15.45 часов. 37-летний местный житель на ВАЗ-21102 не справился с управлением и влетел в дерево. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 марта.

По предварительным данным, мужчина, двигаясь со стороны улицы Генерала Лохматикова, на улице Госзаповедник Центральная усадьба у дома 1, съехал с дороги и попал в лесополосу. Машина от удара в дерево превратилась в груду металла. Пассажиров в автомобиле не было. В результате ДТП водитель умер до приезда медиков. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.