Под Воронежем осудят мужчину, забившего до смерти приятеля стулом

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские следователи направили в райсуд уголовное дело 29-летнего жителя районного поселка Панино, который забил до смерти своего приятеля стулом. Мужчина впоследствии умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 24 марта.

Злодея обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 января 2021 года. Тогда мужчина пришел в гости к своему 53-летнему товарищу в частный дом на улице Пролетарская. Они распивали спиртные напитки и поссорились. Молодой приятель схватил деревянный стул и несколько раз ударил им старшего товарища по голове, шее и туловищу. От полученных травм тот скончался.

Нападавшего, который решил скрыться с места преступления, задержали правоохранители. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление, а также неуплату алиментов. Сейчас он находится под стражей.

– На следствии обвиняемый сознался в содеянном, на допросах рассказал об обстоятельствах случившегося. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами следственных и процессуальных действий, иными материалами уголовного дела, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.