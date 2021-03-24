Воронеж оказался в числе городов, куда россияне не хотят переезжать

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, в какие города жители России не хотели бы переезжать. Результаты исследования опубликовало издание RT. В этом антирейтинге оказался и Воронеж.

Против переезда в столицу Черноземья проголосовало 10% россиян. По соседству в антирейтинге оказались также Омск, Уфа, Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Первое место отдали респонденты Москве.

Также опрошенные рассказали, по каким причинам не выбрали бы эти города для переезда. Наиболее распространенные из них – стрессовость (35%), плохая экология (34%), высокие цены на недвижимость (22%) и невозможность построить желаемую карьеру (21%).