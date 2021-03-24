Под Воронежем любителя гонять пьяным на мопеде отправили в колонию

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

45-летнего жителя поселка Кантемировка Воронежской области приговорили к трем месяцам колонии строго режима и лишили прав за неоднократные пьяные поездки на мопеде. До этого он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В очередной раз инспекторы ДПС задержали его в ноябре 2020 года.

Как рассказали в Кантемировском райсуде, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Мужчина мало того, что был пьян за рулем, он управлял мопедом без госрегзнака. При освидетельствовании на предмет алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе содержалось наличие абсолютного этилового спирта в количестве 0,766 мг/л.

Суд приговорил его к трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.