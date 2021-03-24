В Воронеже начался суд по делу о взятках заведующего кафедрой аграрного университета

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Центральный райсуд начал рассматривать уголовное дело о получении взяток от студентов заведующим кафедрой экономического факультета Воронежского аграрного университета. Всего в его деле несколько эпизодов. Его обвиняют в 13 преступлениях, подпадающих под ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Как следует из материалов суда, речь идет о Виталии Лубкове. Первое заседание было назначено на 23 марта. Но его отложили, поскольку не явились свидетели.

Напомним, по версии следствия, завкафедрой с 2019 года по август 2020-го мог получить от студентов, в том числе через посредников, более 500 тысяч рублей. За это он якобы писал дипломные работы и обеспечивал их успешную защиту, а также обещал беспроблемную сдачу отчетов по преддипломной практике и положительные отметки на экзаменах. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Буквально несколько дней назад фигурантом уголовного дела о покушении на присвоение премий пятерых сотрудников врио ректора агроуниверситета Алексей Попов. Следствие полагает, что он мог получить 880 тысяч рублей. В данный момент он находится под домашним арестом.